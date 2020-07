'Watchmen' recibe 26 nominaciones a los premios Emmy

LOS ÁNGELES (AP) — “Watchmen”, envuelta en la mitología de superhéroes y basada en el racismo del mundo real, encabezó el martes la lista de nominados a los premios Emmy con 26 candidaturas.

La serie de HBO, que capturó la profunda inquietud en los Estados Unidos durante los choques raciales y políticos en medio de la pandemia, fue postulada a mejor serie limitada y recibió menciones para miembros de su elenco que incluyen a Regina King y Jeremy Irons.

King fue parte de un grupo vanguardista de actores de color que demostró que los votantes de la academia televisiva prestaron atención al clima social.

“¡Zendaya!”, exclamó además la presentadora Leslie Jones al anunciar la nominación de la estrella de “Euphoria” a mejor actriz en una serie de drama. “Este es un día maravilloso”, agregó.

Jones estuvo entre los presentadores que revelaron la lista de nominados por internet, no por televisión como suele hacerse. Pero nada es usual en la era del coronavirus que ha paralizado las producciones en Hollywood y llevado a los Emmy y otros premios a buscar alternativas.

El sólido desempeño de “Ozark” de Netflix ayudó al servicio de streaming a lograr un récord de 160 nominaciones, superando a la perenne líder HBO, que recibió 107.

El servicio debutante Apple TV+ despertó atención en su primera temporada con la nominación de Jennifer Aniston a mejor actriz en una serie de drama por “The Morning Show”. Otra novata del streaming, Disney+, figuró con su derivada de Star Wars “The Mandalorian”, que consiguió 15 menciones, incluyendo a mejor serie de drama.

La comedia de Amazon “The Marvelous Mrs. Maisel” fue la segunda con mayor número de nominaciones, 20, seguida de “Ozark”, con 18.

“Este año, también fuimos testigo de una de las peleas por la justicia social más grandes de la historia. Y es nuestro deber usar este medio para el cambio”, dijo Frank Scherma, presidente y director ejecutivo de la Academia de la Televisión, al comienzo de la presentación.

Kerry Washington recibió cuatro menciones en una variedad de apartados, incluyendo a mejor actriz por “Little Fires Everywhere” y por el trabajo de su compañía productora en esta serie limitada y otros programas.

La diversidad fue especialmente notable en las categorías de comedia tras haber estado casi ausente el año pasado.

“Ramy”, que hace humor de una crisis de identidad y fe de un joven musulmán estadounidense, le mereció una candidatura a mejor actor a su protagonista y creador, Ramy Youssef. Issa Rae volvió a la categoría de mejor actriz de comedia por su serie “Insecure”, que también fue postulada.

“Schitt’s Creek”, que no había sido reconocida por los Emmy hasta el año pasado, recibió 15 nominaciones para su última temporada, entre ellas a mejor serie de comedia y mejor actor y actriz, para Eugene Levy y Catherine O’Hara, respectivamente.

“The Good Place”, que también llegó a su fin, fue nominada a mejor serie de comedia y mejor actor de comedia, para Ted Danson.

La despedida fue menos afectuosa para otros programas que llegaron a su fin, como “Modern Family”, “Homeland” y “Silicon Valley”.

Pero el difunto Fred Willard recibió una mención por su aparición como invitado en “Modern Family”. También recibió una candidatura póstuma la directora Lynn Shelton, por la serie limitada “Little Fires Everywhere”.

“Estoy increíblemente agradecida de que la Academia de la Televisión haya decidido honrar a Lynn con esta nominación tan merecida”, dijo Washington. “Sé que ella está celebrando en el más allá”.

Las ocho candidaturas para “Unorthodox”, una serie limitada sobre una judía ortodoxa insatisfecha, podría reflejar que el tiempo en casa por la cuarentena llevó a los votantes del Emmy a ver series que de otro modo habrían pasado por alto, dijo Daniel Fienberg, el principal crítico de TV para The Hollywood Reporter.

Un fenómeno de la cultura pop muy diferente también se habría beneficiado.

“Una serie como ‘Tiger King’, por ejemplo, que recibió un puñado de nominaciones, en realidad no es tan maravillosa, pero era absolutamente la comida chatarra que la gente ansiaba al principio la cuarentena”, dijo Feinberg.

Junto a Jones presentaron a los nominados Laverne Cox (“Orange is the New Black”), Josh Gad (“Frozen”) y Tatiana Maslany (“Orphan Black”).

Entre los homenajeados por papeles que chocaron con sucesos de actualidad, Brad Pitt fue nominado por su papel como invitado en “Saturday Night Live”, donde interpretó al doctor Anthony Fauci.

Las nominadas a mejor serie de comedia son: “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek”, y “What We Do in the Shadows”.

Las candidatas a mejor serie de drama: “Better Call Saul”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Handmaid’s Tale”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”.

Por el premio a la mejor actriz en una serie de drama compiten Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”), Laura Linney (“Ozark”), Sandra Oh (“Killing Eve”) y Zendaya (“Euphoria”).

Por el de mejor actor en una serie de drama, Jason Bateman (“Ozark”), Sterling K. Brown (“This is Us”), Billy Porter (“Pose”), Jeremy Strong (“Succession”), Brian Cox (“Succession”) y Steve Carell (“The Morning Show”)

Los candidatos a mejor actor en una serie de comedia son Anthony Anderson (“black-ish”), Don Cheadle (“Black Monday”), Ted Danson (“The Good Place”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Eugene Levy (“Schitt’s Creek”) y Ramy Youssef (“Ramy”).

Las nominadas a mejor actriz en una serie de comedia: Christina Applegate (“Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Linda Cardellini (“Dead to Me”), Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”), Issa Rae (“Insecure”) y Tracee Ellis Ross (“black-ish”).

Jones comenzó la presentación del martes con mucha energía en un escenario virtual. En chiste, dijo que le habían informado que habría mucha más gente con ella para anunciar a los nominados, pero que estaba encerrada en un estudio sólo con un camarógrafo.

Los premios Emmy se entregarán el 20 de septiembre en una ceremonia transmitida por la cadena ABC que tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión.

En Internet: http://www.emmys.com