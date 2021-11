$!Watson se queda por ahora en los Texans

El destino de Deshaun Watson sigue en la incertidumbre.

La fecha límite en la NFL para hacer canjes transcurrió el martes y los Texans de Houston se quedaron en su nómina con el quarterback, asolado por los problemas legales. Watson no ha jugado esta temporada, tras solicitar que se le canjeara y luego que se presentaron en su contra 22 demandas civiles por acoso o agresión sexual. No enfrenta en cambio cargos penales.

Los Texans (1-7) habían discutido largamente la posibilidad de enviar a Watson a los Dolphins de Miami mediante un trueque. Sin embargo, ambos equipos no se pusieron de acuerdo en la compensación, comentó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

Dicha fuente habló en condición de anonimato, debido a que las conversaciones son privadas.

Houston tiene ahora una oportunidad de involucrar a más equipos en la puja por los servicios de Watson durante el receso entre campañas, especialmente si su situación legal queda resuelta. El quarterback de 26 años ha sido seleccionado para tres Pro Bowls y viene de su mejor temporada en estadísticas individuales, en un equipo que terminó con marca de 4-12.

Watson lanzó para 4,823 yardas con 33 touchdowns y solamente siete intercepciones. Lideró a los Texans a títulos consecutivos del Sur de la Conferencia Americana en 2018 y 2019.

Firmó un contrato de cuatro años y 156 millones de dólares en 2020, que incluye una cláusula para impedir canjes. No obstante, él mismo solicitó su salida del equipo antes de que se hicieran públicas las demandas por supuesta conducta sexual inapropiada.

Los Texans le han pagado a Watson por no jugar, colocándolo en la lista de jugadores inactivos cada semana. La NFL no ha tomado medidas disciplinarias en su contra.

“Obviamente, la policía está investigando, y no tenemos acceso a esa información en este momento', comentó la semana pasada el comisionado de la NFL, Roger Goodell. “Nos enorgullece no interferir en en caso y ser respetuosos en el proceso, para tener todos los datos”.

Ahora Watson no puede ser canjeado a otro equipo sino hasta que inicie el nuevo año en la NFL, el 16 de marzo de 2022.