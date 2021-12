$!“West Side Story” no recauda lo previsto

NUEVA YORK (AP) — Pese a excelentes reseñas y dos años de espera entre el público, la película “West Side Story” de Steven Spielberg decepcionó en las taquillas este fin de semana al sólo recaudar 10,5 millones de dólares en su debut.

“West Side Story”, una espectacular adaptación al cine a un costo de 100 millones de dólares y el primer musical dirigido por Spielberg, era una de las obras más anticipadas del año.

Con guión de Tony Kushner, y con el regreso de Rita Moreno a la cinta que la hizo famosa hace 60 años, “West Side Story” es símbolo de las grandes películas que Hollywood ya casi no produce. Llegó a los cines impulsada por una ola de reseñas positivas y expectativas de gran protagonismo en los Oscar que se entregarán en marzo.

Pero el filme se enfrentó a una situación difícil para películas de adultos y para musicales. En el segundo año de la pandemia, el público está regresando a los cines, pero las personas mayores se han mostrado renuentes.

Todavía se puede esperar que a “West Side Story” le vaya bien en la lucrativa temporada de las fiestas de fin de año, durante la cual películas para más jóvenes como “Spider-Man: No Way Home” —se prevé que el próximo fin de semana se convierta en el primer lanzamiento durante la pandemia que debute con 100 millones de dólares o más a nivel nacional— y “Sing 2” probablemente serán los principales atractivos. Los ejecutivos de la industria cinematográfica esperan que la variante ómicron del coronavirus no provoque una caída en las recaudaciones justo cuando Hollywood se acerca a su período más rentable.

A continuación presentamos los estimados de venta de boletos del viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “West Side Story”, 10,5 millones de dólares.

2. “Encanto”, 9,4 millones.

3. “Ghostbusters: Afterlife”, 7,1 millones

4. “House of Gucci”, 4,1 millones

5. “Eternals”, 3,1 millones

6. “Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City”, 1,7 millones

7. “Clifford the Big Red Dog”, 1,3 millones

8. “Christmas With the Chosen”, 1,3 millones

9. “Dune”, 857.000 dólares.

10. “Venom: Let There Be Carnage”, 850.000 dólares.

___

Jake Coyle está en Twitter como @jakecoyleAP