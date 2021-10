William Shatner, el capitán Kirk de la TV, llega al espacio

VAN HORN, Texas, EE.UU. (AP) — El capitán Kirk de Hollywood, William Shatner, de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una convergencia de ciencia ficción y realidad científica, alcanzando la frontera final a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

El astro de “Star Trek” (“Viaje a las estrellas”) y tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de 107 kilómetros (66,5 millas) sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada y luego volvieron en paracaídas de manera segura a la Tierra en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.

“Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le dijo un emocionado Shatner a Bezos después de salir de la escotilla, en un soliloquio casi tan largo como el vuelo. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento en este momento. No quiero perderlo”.

Shatner hizo historia como la persona de mayor edad en el espacio, eclipsando el récord anterior — establecido por un pasajero en una excursión similar en una nave espacial Bezos en julio — en ocho años. El vuelo incluyó unos tres minutos de ingravidez y una vista de la curvatura de la Tierra.

Los fanáticos de la ciencia ficción se deleitaron con la oportunidad de ver al hombre más conocido como el comandante incondicional de la nave espacial Enterprise ir audazmente a donde ninguna estrella de la televisión estadounidense había ido.

“Es un momento como para pellizcarse”, dijo la comentarista del lanzamiento de Blue Origin, Jacki Cortese, antes del despegue. Agregó que, como muchos, se sintió atraída por el negocio espacial gracias a programas como “Star Trek”.

La NASA envió sus mejores deseos antes del vuelo, vía Twitter: “Eres, y siempre serás, nuestro amigo”.

El despegue le dio un atractivo invaluable a la compañía espacial de Bezos al abarcar a los baby boomers, seguidores de celebridades y entusiastas del espacio. Shatner protagonizó la serie original de televisión de 1966 a 1969, cuando Estados Unidos competía para llegar a la luna, y luego apareció en varias películas de “Star Trek”.

Bezos es un gran fan de “Star Trek”. El fundador de Amazon tuvo un cameo como extraterrestre en una de las últimas películas de la serie y Shatner viajó gratis como su invitado.

Como un favor a Bezos, Shatner llevó al espacio algunos tricorders y comunicadores de “Star Trek”, una especie de iPhone del futuro, que Bezos hizo cuando tenía 9 años. Bezos dijo que su madre los había guardado durante 48 años.

El propio Bezos condujo a los cuatro tripulantes hasta la plataforma de lanzamiento y cerró la escotilla después de que abordaran el cohete de más de 18 metros (60 pies). Estuvo allí para recibirlos cuando la cápsula flotó de regreso a la Tierra bajo brillantes paracaídas azul y rojo.

“Hola, astronautas. ¡Bienvenidos a la Tierra!”, dijo Bezos jubiloso mientras abría la escotilla de la cápsula New Shepard, nombrada así por el primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard.

Shatner dijo que le sorprendió la vulnerabilidad del planeta y la relativa delgadez de su atmósfera.

“Todos en el mundo necesitan hacer esto. Todo el mundo necesita verlo”, dijo. “Ver el color azul pasar rápidamente y entonces ver la oscuridad, esa es la cosa. La cubierta de azul, esta funda, esta manta, este edredón azul que tenemos alrededor. Decimos, ‘Oh, eso es cielo azul’. Y luego, de repente, sales disparado a través de todo y estás mirando hacia la oscuridad, hacia la fealdad negra”.

El actor dijo que el regreso a la Tierra fue más impactante de lo que su entrenamiento lo llevó a esperar, y que le hizo preguntarse si llegaría vivo a casa.

“Todo es mucho más poderoso”, dijo. “Bang, esto te golpea. No fue para nada como el simulador... ¿Podré sobrevivir a las fuerzas G? ¿Seré capaz de sobrevivirlo?”.

Los pasajeros están sujetos a casi 6G, o seis veces la fuerza de la gravedad de la Tierra, a medida que desciende la cápsula. Blue Origin dijo que Shatner y el resto de la tripulación cumplieron con todos los requisitos médicos y físicos, incluida la capacidad de subir y bajar varios tramos de escaleras en la torre de lanzamiento.

El lanzamiento de Shatner al espacio es “la cosa más tremenda que haya visto”, dijo Joseph Barra, un barman que llegó desde Los Ángeles para ayudar a atender las festividades la semana de lanzamiento de Blue Origin. “William Shatner está poniendo el listón de lo que puede hacer un hombre de 90 años”.

El vuelo se produjo mientras la industria del turismo espacial está finalmente despegando, con pasajeros a bordo de naves construidas y operadas por algunos de los hombres más ricos del mundo.

Richard Branson de Virgin Galactic lideró el camino al viajar al espacio en su propia nave espacial en julio, seguido por Bezos nueve días después en el primer vuelo de Blue Origin tripulado. SpaceX de Elon Musk realizó su primer viaje privado a mediados de septiembre, aunque sin Musk a bordo.

La semana pasada, los rusos enviaron a una actriz y un director de cine a la Estación Espacial Internacional para un proyecto cinematográfico.

Blue Origin dijo que planea un vuelo de pasajeros más este año y varios en 2022. En una declaración que sonó como del propio capitán Kirk, humano e idealista, la compañía dijo que su objetivo es “democratizar el espacio”.

El miércoles, Shatner viajó con Audrey Powers, una vicepresidenta de Blue Origin y excontroladora de vuelo de la estación espacial de la NASA, y dos clientes pagos: Chris Boshuizen, un exingeniero de la NASA que cofundó una empresa de satélites, y Glen de Vries, de una empresa de software 3D. Blue Origin no quiso divulgar el costo de sus boletos.

El vuelo elevó a 597 el número de humanos que han volado al espacio.

