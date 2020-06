$!INTRANT anuncia reapertura de servicios licencias de conducir

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), informó que a partir de este miércoles 17 de junio serán reanudados los servicios de expedición y renovación de licencias de conducir en casi todas sus oficinas.

Mediante un comunicado de prensa, el Intrant indica que sus oficinas ubicadas en la provincia La Romana permanecerán cerradas hasta el lunes 22 de junio y solo atenderán a los usuarios que tengan cita previa hasta el viernes 19 de junio.

Explicó que las opciones de servicio disponibles son: renovación de la licencia de en todas las categorías, duplicado por pérdida o deterioro, emisión de carné de aprendizaje, emisión de licencias en todas sus categorías y cambio de categorías.

Agregó que para evitar las aglomeraciones el ciudadano debe solicitar su turno de acceso al servicio a través de la página web www.intrant.gob.do y presentarlo impreso o en la pantalla de su celular al momento de llegar a las oficinas de licencias.

El INTRANT indicó que la modalidad de citas previas busca establecer un promedio de usuarios por hora para evitar largas filas y reducir los riesgos de contagio por el COVID-19, según el comunicado.

Claudia Franchesca De los Santos, directora del INTRANT, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la sede de la Dirección de Licencias de Conducir para confirmar el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento social para la obtención del servicio.

Las oficinas brindarán el servicio a partir desde el miércoles 17 de junio, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que en Multicentro Churchill estará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 3:00p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.