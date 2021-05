Isabella Fernández gana concurso Marca País con el logo "Brazos abiertos"

La diseñadora gráfica Isabella Fernández ha sido la ganadora de la creación del nuevo logo de Marca País, con su propuesta “Brazos abiertos”.

Fernández, a quien le fue otorgado como premio tres millones de pesos en equipos de trabajo, logró el 53 % de los votos y se impuso a Alejandro Soto, que había presentado el logo “País infinito”.

La selección fue realizada anoche durante un evento realizado en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, el cual contó con la presencia del presidente Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Turismo, David Collado; Ligia Bonetti, representante del sector privado en la Comisión Multisectorial, entre otros funcionarios y personalidades.

Para la nueva imagen se presentaron 21 propuestas; de esas, fueron escogidos seis finalistas; dos pasaron a la final, y ahí se impuso el logo “Brazos abiertos”.

Este gira transformándose para formal las letras “DO”, que, en la era digital, identifica a la nación como Dominicana y los brazos se abren al mundo con los cinco pilares, según la descripción.

“Es una experiencia que me ha cambiado como persona y me la llevo en el corazón”, dijo Fernández notablemente emocionada, tras recibir el trofeo en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Además, manifestó que está contenta porque su propuesta de diseño no solo la representará a ella, sino también a todos los dominicanos.

La Comisión seleccionó a varios mentores para guiar a los participantes que se organizaron en el concurso “Una República llena de Talento”.

Abinader resaltó la importancia de que la nueva imagen de Marca País esté fundamentada en los cinco pilares de República Dominicana: cultura, exportación, inversión, turismo y ciudadana.

El jefe de Estado indicó que el nuevo logo es el nuevo lenguaje al que “estamos dando los dominicanos para comunicarse en otros lugares del mundo”.

David Collado lamentó que el país invirtió más de RD$100 millones en cuatro proyectos de Marca País, que fueron engavetados.