$!Isaura Taveras: “No voy a pagar para que voten por mí”

Muchos la conocen como una “Ex chica divertida”, por los años que duró formando parte del elenco del espacio “Divertido con Jochy”, pero ahora Isaura desea mostrar otra cara al público y al país que ha seguido su carrera en los medios. Como candidata a Diputada por la Circunscripción No.3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Domincano (PRD), la joven comunicadora lanza el proyecto “Pueta pa’ mi gente”, una plataforma de asistencia social que estará funcionando junto a una plataforma digital dedicada a implementar políticas sociales con el fin de ayudar a personas en condiciones de extrema pobreza.

En conferencia de prensa virtual con los medios de comunicación, dijo que su propuesta social se centrará en: personas con capacidades físicas diferenciadas, la salud mental y proyectos en beneficio a la cultura. “Todos sabemos que la circunscripción No.3 tiene mayor cantidad de barrios y de personas necesitadas. “Pueta pa’ mi gente” es una plataforma que le permitirá a las personas tener un acercamiento con nosotros a través del “Isaura, Ponte Pa’ Mi”, donde las personas podrán mandar sus casos con su cédula y toda su información, para nosotros entonces tomar acción con las personas que lo necesiten, ya sea un caso de salud o alguna condición especial en términos de alimentación, vivienda y cualquier tipo de situación que se esté dando estaremos ahí para llevar el auxilio”.

La comunicadora afirma que busca realizar una política social. “No creo en la típica política que se realiza en el país y otros países de Latinoamérica, que en tiempo de campaña están presentes para luego desaparecer, creo que a través de esta plataforma política lo que voy a hacer es más bien lo que he hecho toda mi vida, desde que tengo uso de razón, y desde que tengo acceso a los medios de comunicación, ser un canal para llevar ayuda a cualquier persona que lo necesite”, afirmó.

Isaura defendió su ingreso en la política afirmando que siempre ha esta vinculada a la misma pues su familia fue balaguerista y junto a sus ex pareja también trabajo en la Circunscripción No.3. “Mi propósito es trabajar resulte electa o no, creo que con el tiempo la gente se va a dar cuenta de cuáles son mis verdaderas intenciones. Aplaudo que personas de los medios ingresen a la política, hay muchas figuras que ha estado haciendo labores sociales desde hace muchos años. El que está en los medios de lo comunicación agota ese proceso social. Nuestro mejor aliado será el tiempo y veo bien que los jóvenes de los medios que estamos ingresando a la política, es el tiempo”.

En cuanto al futuro en los medios de comunicación, afirmó que el público podrá ver una nueva faceta en ella, ya sea participando en programas de opinión o en formatos parecidos, pues entiende que su etapa como animadora ya concluyó, sin embargo, dijo que entiende que podrá seguir realizando su proyecto de temporada “El top 13”, que realiza cada fin de año en donde habla de las figuras y proyectos del arte trascendentes del año. Afirmó que si realiza un trabajo con altura y respeto no hay impedimento para seguir en los medios.

Sobre sus aspiraciones en el campo político dijo que no terminarían de no resultar electa. “No pienso alejarme de la política de no ganar”. De los recurso que está recibiendo para esta campaña afirmó que recibe el apoyo del partido y de otras entidades que creen en su proyecto, sin embargo, no piensa comprar votos. “Yo no puedo sumarme a una ola de una política en la que yo no creo. Nosotros los jóvenes estamos llamado a romper ese tipo de política. Yo no voy a pagar para que voten por mí, yo no creo en la política del toma para que tú vayas y votes. Uno tiene que dale conciencia a la gente que si siguen vendiendo su voto, van a vivir toda la vida en los callejones, porque así no se hace patria”.

La Cultura

Isaura Taveras adelantó su propuesta incluye el incentivo a la industrias culturales en la circunscripción No.3, lo que impactará positivamente en esos sectores.

“Vamos a trabajar para la creación de centros culturales que le permitan a la juventud capacitarse y tener la oportunidad de gestionar proyectos con los que puedan ganarse su sustento”, dijo.

Entre los planes que formarán parte de su programa en la Cámara de Diputados, está la de trabajar junto a sus compañeros del partido para la creación de una legislación que favorezca a la industria de la televisión con el propósito de proteger a los productores nacionales.

“Nuestro sector, qué es la televisión necesita de un mayor estímulo económico para que la producción nacional continúe desarrollándose siempre y cuando sea utilizada como plataforma para que los jóvenes de nuestra circunscripción tengan su cuota dentro de la misma. Desde hace mucho tiempo los productores de televisión hemos adolecido de una legislación, que al igual que la que se logró con la del fomento a la industria del cine, pueda tener un impacto positivo”, comentó Taveras.