$!Ito Bisonó: “Estoy listo para asumir la Presidencia de la República Dominicana”

El político indicó que las primarias simultáneas revelaron lo que ya se conocía, que los dominicanos no confían en los partidos tradicionales. “Hoy me dirijo a esa gran mayoría de dominicanas y dominicanos que resisten con dignidad y valor los embates de un huracán de corrupción y pobreza y estoy aquí para decirles que no pierdan la fe”, adicionó.

Indicó que representa la alternativa que necesita y merece el país.

“Las nuevas generaciones reclaman renovación. Ahora nos toca a nosotros asumir con responsabilidad el liderazgo para conducir los destinos de la República Dominicana hacia una nación de orden, trabajo y prosperidad”, expresó.

En la actualidad, Bisonó es diputado por el Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). No se refirió si continuará en esa organización.