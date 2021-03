$!Ito Bisonó sobre cuándo bajarán los combustibles: sería como “una adivinanza”

Saber cuándo bajarán los combustibles en República Dominicana sería como “una adivinanza”, puesto que se da la "tormenta perfecta" para que esto no ocurra.

Ese es el parecer de Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria y Comercio, al ser cuestionado acerca de la fecha en que los combustibles bajen de precio, puesto que la semana antepasada, subió hasta 10 pesos, en el caso de la gasolina.

En ese entonces, la razón del incremento fue la fuerte nevada que ocurrió en Texas, Estados Unidos, lo que impidió la producción de hidrocarburos, según manifestó en una rueda de prensa dos días antes al alza de 10 pesos.

Pero este martes citó otros obstáculos: "Cuando no es la pandemia, es el frío, cuando no es que nieva en Texas -que no había nevado en 100 años- cuando no es que bombardearon a Arabia Saudita, cuando no es que se descubre algo novedoso y las bolsas se disparan".

Sin embargo, Bisonó, quien ha sido objeto de críticas y memes, resaltó que el Gobierno asume parte de las alzas para que la carga de los viernes no sea mayor.