Jake Kheel: “El tema de desechos afecta a nuestras empresas, tiene un costo para la sociedad”

La falta de una Ley de Residuos Sólidos está frenando inversiones que permitirían resolver, o al menos mejorar, el manejo de los desechos en el país. El presidente de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), Jake Kheel, destaca que hay muchos proyectos relacionados con la transformación de la basura que han venido a República Dominicana y que no han avanzado por la falta de esa normativa.

“Ningún inversionista va a poner 20, 30 o 40 millones de dólares en una inversión, en una tecnología que requiere una materia prima que no está garantizada. Ese ha sido el tranque en el Este, y en muchas zonas del país debe ser así”, explica el presidente de Ecored.

Y la directora de esa entidad, María Alicia Urbaneja, agrega que esa es una realidad que se mantendrá mientras no haya seguridad jurídica. “Creo que una vez que tengamos esa ley, va a haber mucha innovación”, señala.

Kheel, por su parte, añade que la urgencia de la normativa implica también la posibilidad de que el empresariado dominicano tome la responsabilidad que le corresponde en la generación de residuos. “La Ley de Residuos comenzó con el sector privado. Ecored hace más de ocho años comenzó a promover que se hiciera una ley y en todo ese tiempo se han agregado nuevos conceptos que son avances. El tema de desechos afecta a nuestras empresas, tiene un costo para la sociedad y para nuestras marcas, y es un costo que no queremos que exista. Queremos una solución, pero no puede ser algo que no es funcional”, dice el presidente de Ecored.