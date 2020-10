$!Javier Cabreja renuncia del matutino El Día

El comunicador Javier Cabreja anunció este viernes que ya no formará parte del programa matutino El Día, donde se desempeñaba como comentarista y analista de temas de actualidad.

El tambien dirigente de la Sociedad Civil y experto en temas electorales explicó que en lo adelante asumirá otros retos profesionales, tras siete años al frente del espacio televisivo, junto a Huchi Lora y Amelia Deschamps, quien renunció del programa hace un mes.

"Por decisión propia y un ambiente de cordialidad, concluyo a partir de hoy mi participación en el programa @ElDia_RD en el cual laboré durante 7 años. Ha sido una gran satisfacción trabajar al lado de un equipo de profesionales altamente calificados y socialmente comprometidos", dijo.

Cabreja dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter.

"Agradezco a @huchilora y a la familia Corripio (Don Pepín y Manuel), por la oportunidad de ser parte de este importante espacio televisivo y por el trato respetuoso y cercano que siempre me dieron".

Además del anuncio, el comentarista aprovechó la plataforma digital para agradecer a sus seguidores por los mensajes de afectos y las críticas a propósito de su trabajo en la televisión.

"Gracias también a tantas personas que por distintos medios me expresaron sus afectos y me hicieron llegar sus críticas, lo que me ayudó a hacer un mejor trabajo. En los próximos días asumiré nuevos compromisos laborales sobre los que informaré más adelante. ¡Seguimos en contacto!".

Durante 11 años Javier Cabreja se desempeñó como director ejecutivo de Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista que vela por el respeto a la voluntad popular en los procesos electorales, además de fomentar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.