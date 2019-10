$!JCE defiende voto automatizado ante las denuncias de Leonel Fernández

El presidente del PLD recordó este domingo que la JCE anunció que haría un concurso nacional e internacional para auditar el código fuente del software y que eso nunca se hizo. Añadió “que como no se auditó el software, se instaló en el código fuente de este un algoritmo que alteró los resultados”.

Otra de las denuncias de Fernández es que no se completó la auditoría que harían cuatro universidades del país. A esto, Castaños Guzmán recordó que a solicitud de uno de los participantes en el proceso accedieron a que las universidades Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Instituto Tecnológico de las Américas (Itla) realizaran una experticia del software y del equipo que se utilizaría, pero el informe no estuvo listo y no fue depositada “aquí suscrita por los señores rectores”, aunque sí lo tienen de forma verbal.

No obstante Castaños Guzmán dijo: “Nosotros entendemos que una denuncia de la categoría que ha hecho el expresidente es algo que tiene que ser atendido, en tanto la importancia que tiene para este país, que esa persona quede definitivamente convencida de la bondad de los resultados, y ese es un asunto determinable por el examen de los códigos fuentes y del software que ha desarrollado esta junta, nosotros no tenemos ningún problema en que eso se haga y que se haga cuanto antes”.

El presidente de la JCE dijo que tampoco tienen inconvenientes con que seguidores de Fernández se manifiesten -como anunciaron que harán este martes- frente a la institución.