Jean Alain reconoce que se excedió con Miriam Germán durante entrevista en el CNM

“Es un momento que no quisiera ni recordar, reconocí y reconozco -porque hay que escuchar a la gente- que fue un error, hubo un exceso. Pues pido disculpas a la sociedad por la forma en que fue interpretado ese hecho. De nuevo fue un momento de exceso y el tiempo te va enseñando que siempre hay distintas formas de hacer las cosas. Errar es de humanos, y reconozco mi error y aprendo de los errores para que no se repitan”, dijo Rodríguez en una entrevista que concedió a Roberto Cavada para el noticiario de Telesistema.

En las horas previas a todo el desarrollo, Rodríguez estaba en disposición de responder cualquier inquietud de las autoridades.

“Siempre he estado dispuesto, disponible, para contestar cualquier tipo de inquietud, pregunta, de curiosidad, de indagatoria, de investigación. Estoy aquí, y cómo lo dije, nací aquí, estoy aquí y no voy a otra parte que no sea aquí”, respondió a Cavada.

Rodríguez está acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, en la llamada Operación Medusa.

Además de Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

“Me encantaría poder colaborar o aclarar, y lo hago con muchísimo orgullo, cariño, afecto a ese Ministerio Público, con entusiasmo inclusive”, indicó en la entrevista.

El Ministerio Público informó que pedirá medida de coerción contra el exprocurador y los demás acusados en las próximas horas.