$!Jorge Mera dice en Washington que RD trabaja para la neutralidad del carbono

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, destacó este miércoles el compromiso que tiene República Dominicana para propiciar transformaciones sistémicas a fin de que la economía del país se dirija hacia la neutralidad de carbono, acorde con los objetivos del Acuerdo de París.

El funcionario participó como orador internacional en la “COP26 Iberoamérica Earth Day Summit” celebrado en Washington, Estados Unidos.

En esta actividad, efectuada en el marco de la Cumbre de Líderes de la Tierra, organizada por el gobierno de los Estados Unidos, el ministro de Medio Ambiente, destacó que el país se ha comprometido a través de la actualización de su “Contribución Nacionalmente Determinada 2020”, a reducir un 27% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.

“Deseo aprovechar la oportunidad para destacar el apoyo incondicional de nuestra gestión como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, para propiciar las transformaciones sistémicas que sean requeridas, a fin de que nuestra economía se dirija hacia la neutralidad de carbono, acorde con los objetivos del Acuerdo de París”, expresó conforme a datos de una nota de prensa.

Jorge Mera resaltó, además, que el país está enfocado en alejarse de un modelo económico tradicional invirtiendo en la diversificación de la matriz energética para introducir 1 GW de energía renovable no-convencional; en la movilidad sostenible en áreas urbanas; la economía circular, con la promulgación de la Ley de Residuos Sólidos en octubre de 2020 y un plan integral para la gestión de residuos a nivel nacional.

De igual forma, recordó que así como el COVID-19, el cambio climático no conoce fronteras, por lo que se hace necesario impulsar un clima económico a largo plazo con reposicionamientos de activos que generen herramientas para financiar una recuperación verde y justa.

“Hay muchas expectativas puestas en la COP26 respecto a escalar los mercados voluntarios, pero la urgencia de nuestra situación no puede esperar a estos resultados críticos. Necesitamos financiar la adaptación para ser más resilientes. El financiamiento de instituciones como el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), tiene un rol único para catalizar una recuperación verde y resiliente, no obstante, las modalidades de estas instituciones financieras y sus procesos todavía no son los suficientemente efectivos para solucionar los desafíos específicos del cambio climático, especialmente en Pequeños Estados Insulares (SIDS)”, señaló.

Palabras de Milagros De Camps

En la cumbre también participó la viceministra de Cooperación Internacional, Milagros De Camps, quien disertó como panelista en la sección sobre la Semana Regional del Clima que se celebrará en mayo en el país y el reto hacia la COP26.

De Camps, sostuvo que, ante la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, es necesario repensar en el modelo económico que existe tal como está haciendo el gobierno.

“La pandemia ha desenmascarado modelos extractivistas que crean disparidades de nuestra región, y el Caribe al ser una de las regiones más vulnerables es muy importante que repensemos el modelo económico que tenemos en República Dominicana y la región completa; un modelo económico basado en bio-economía, en el cambio de la matriz energética para energía sostenible”, indicó.

El “COP26 Ibero-America Earth Day Summit” es un evento organizado por la presidencia de Joe Biden que busca potenciar a través de un diálogo cercano, las oportunidades de inversión y financiamiento entre Iberoamérica y los Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática, además de amplificar los esfuerzos alrededor de la “Carrera a Cero”, hacia una economía descarbonizada y ejercer presión global hacia la implementación del Acuerdo de París.