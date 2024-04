¿Y el espacio del peatón?

SANTO DOMINGO ESTE. Como si por el lugar no caminaran peatones, en la calle 19 casi esquina coronel Rafael Fernández Domínguez del residencial Ivette, en Alma Rosa, no dejaron espacio para la gente, que se ve obligada a transitar por la calle expuesta a ser embestida por cualquier vehículo.

Menos de un metro de acera y en el medio un árbol que no deja pasar a nadie. Los peatones del lugar no parecen tener dolientes porque el problema lleva años. Se viola toda norma municipal que garantiza el libre tránsito peatonal y no aparece autoridad que le ponga el cascabel al gato.