Aguas cloacales invaden la avenida Mella: un peligro para la salud pública

El agua mal oliente desborda los registros y se derrama por la avenida Mella y José Reyes. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Si usted camina por la avenida Mella, Distrito Nacional, tenga cuidado con el agua que sale de un registro en la esquina con José Reyes. Es el desborde del agua sanitaria de la zona que frecuentemente corre por las calles.

El hedor es insoportable y no se diga de la contaminación que causa. Casi en medio de la intersección, el agua pestilente sale y corre en dirección sur por la calle José Reyes.

El efecto del mal olor

Algunos vendedores ambulantes han dejado de ofrecer sus mercancías en la esquina por el mal olor y, aunque las autoridades de la Caasd, han ido varias veces a limpiar el registro, en poco tiempo el problema resurge.

La solución Vecinos consideran que para resolver el problema de manera definitiva se requiere el cambio del sistema de drenaje sanitario, porque con darle mantenimiento no basta.