Hoyo sin tapa en la Kennedy pone en peligro a peatones; ya hubo una víctima

El peligro es permanente en la Kennedy, próximo a la Lope de Vega. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las alertas de José Boquete no pudieron evitarlo. Un peatón sufrió golpes al caer en un registro de aguas pluviales, que lleva años sin tapa, ubicado en el centro de la acera norte de la avenida John F. Kennedy, casi en la bifurcación con la San Martín, en el Distrito Nacional.

Lo que debía ser un filtro para evitar inundaciones, es un hoyo con varillas afiladas y oxidadas, agua maloliente, caldo de cultivo para la reproducción de mosquitos, y un receptor de plásticos y tierra.

Empleados de un negocio frente al lugar claman a las autoridades para que le pongan su tapa al registro y eviten que allí continúen ocurriendo accidentes.