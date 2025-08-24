×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
registro
registro

Hoyo sin tapa en la Kennedy pone en peligro a peatones; ya hubo una víctima

Vecinos y comerciantes exigen solución a hoyo peligroso en vía transitada

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Hoyo sin tapa en la Kennedy pone en peligro a peatones; ya hubo una víctima
El peligro es permanente en la Kennedy, próximo a la Lope de Vega. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las alertas de José Boquete no pudieron evitarlo. Un peatón sufrió golpes al caer en un registro de aguas pluviales, que lleva años sin tapa, ubicado en el centro de la acera norte de la avenida John F. Kennedy, casi en la bifurcación con la San Martín, en el Distrito Nacional.

Lo que debía ser un filtro para evitar inundaciones, es un hoyo con varillas afiladas y oxidadas,  agua maloliente, caldo de cultivo para la reproducción de mosquitos,  y un receptor de plásticos y tierra

  • Empleados de un negocio frente al lugar claman a las autoridades para que le pongan su tapa al registro y eviten que allí continúen ocurriendo accidentes.

TEMAS -
  • Boquete
  • Hoyo
  • Kennedy
  • Acera
  • registro
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 