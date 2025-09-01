Raíces de árbol dañan acera en La Julia y ponen en riesgo a peatones

La acera levantada es un peligro para los peatones. ( DIARIO LOBRE/LUDUIS TAPIA )

Una acera se rompe por varias razones. Una de ellas, menos frecuente pero no menos peligrosa, es cuando las raíces de los árboles levantan el cemento como ocurre desde hace años en la acera sur de la calle Desiderio Arias, en La Julia.

Caminar por el lugar implica hacerlo con mucho cuidado para no tropezar.

Algunos transeúntes, que conocen la situación, prefieren bajar a la calle para evitar accidentarse, aunque allí enfrentan el peligro de los vehículos que circulan en ambas direcciones. De no tomarse medidas, las raíces seguirán levantando el cemento y la dificultad para utilizar la acera aumentará y también el riesgo que corren los peatones.