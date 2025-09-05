Raíces de árbol dañan acera en La Julia y ponen en riesgo a peatones

La acera levantada es un peligro para los peatones. ( DIARIO LOBRE/LUDUIS TAPIA )

Desde hace años que las raíces de un árbol levantan un tramo de la acera sur en la calle Desiderio Arias, en el sector La Julia, sin que se tomen medidas para bien de los peatones.

Caminar por el lugar implica hacerlo con mucho cuidado para no tropezar.

Algunos transeúntes, que conocen la situación, prefieren bajar a la calle porque podrían accidentarse, aunque allí también corren peligro por los vehículos que circulan en ambas direcciones.

De no tomarse medidas, las raíces seguirán levantando las estructuras de cemento y la situación será más peligrosa para los caminantes.