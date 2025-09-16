×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Desiderio Arias
Desiderio Arias

Persisten los problemas de drenaje en el sector La Julia

Falta de soluciones reales en un punto crítico de la ciudad

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Persisten los problemas de drenaje en el sector La Julia
La calle Desiderio Arias se deteriora por la acumulación de agua. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La intersección formada por las calles Desiderio Arias y Manuel del Castillo, en el sector la Julia, Distrito Nacional, es una de las más difíciles de cruzar en la zona, debido a los males que convergen en ella.

En ese punto el agua se acumula cuando llueve y sus efectos son evidentes con el deterioro del pavimento y el estancamiento de agua.

Los problemas se mantienen

El registro que existe, por donde se deben filtrar los líquidos, está tapado y pese a que cada cierto tiempo se le da mantenimiento, el mal persiste.

  • En el registro, donde debió haber una tapa de protección, no hay nada más que agua contaminada, fuente generadora de mosquitos.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 