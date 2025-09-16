Persisten los problemas de drenaje en el sector La Julia
Falta de soluciones reales en un punto crítico de la ciudad
La intersección formada por las calles Desiderio Arias y Manuel del Castillo, en el sector la Julia, Distrito Nacional, es una de las más difíciles de cruzar en la zona, debido a los males que convergen en ella.
En ese punto el agua se acumula cuando llueve y sus efectos son evidentes con el deterioro del pavimento y el estancamiento de agua.
Los problemas se mantienen
El registro que existe, por donde se deben filtrar los líquidos, está tapado y pese a que cada cierto tiempo se le da mantenimiento, el mal persiste.
En el registro, donde debió haber una tapa de protección, no hay nada más que agua contaminada, fuente generadora de mosquitos.