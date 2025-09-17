Calles de La Javilla en Villa Mella siguen en el abandono pese a reclamos vecinales

La calle Jeremías, en La Javilla de Villa Mella, nunca ha visto asfalto. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En La Javilla de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, reclaman sin parar el arreglo de la calle Jeremías y de otras del vecindario que están en pésimas condiciones. Por ahí no se conoce de asfalto, sí de polvo y de lodo cuando llueve.

Para muchos moradores, es inconcebible seguir viviendo en estas condiciones, y aseguran que no descansarán hasta que la alcaldesa Betty Gerónimo o el Ministerio de Obras Públicas escuchen sus reclamos y ordenen el asfaltado correspondiente.

El llamado a Betty

Aunque algunas de las calles ya cuentan con contenes y tramos con aceras —en parte deteriorados por el paso del tiempo—, la falta de pavimentación sigue siendo una gran deuda con esta comunidad que exige ser tomada en cuenta.

Moradores reiteran su llamado a la alcaldesa Betty Gerónimo para que ordene la construción de esa y las demás calles del sector La Javilla.