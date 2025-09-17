×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Javilla
La Javilla

Calles de La Javilla en Villa Mella siguen en el abandono pese a reclamos vecinales

Moradores de La Javilla exigen pavimentación de la calle Jeremías

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Calles de La Javilla en Villa Mella siguen en el abandono pese a reclamos vecinales
La calle Jeremías, en La Javilla de Villa Mella, nunca ha visto asfalto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En La Javilla de Villa Mella, municipio Santo Domingo Nortereclaman sin parar el arreglo de la calle Jeremías y de otras del vecindario que están en pésimas condiciones. Por ahí no se conoce de asfalto, sí de polvo y de lodo cuando llueve.

Para muchos moradores, es inconcebible seguir viviendo en estas condiciones, y aseguran que no descansarán hasta que la alcaldesa Betty Gerónimo o el Ministerio de Obras Públicas escuchen sus reclamos y ordenen el asfaltado correspondiente.

El llamado a Betty

Aunque algunas de las calles ya cuentan con contenes y tramos con aceras —en parte deteriorados por el paso del tiempo—, la falta de pavimentación sigue siendo una gran deuda con esta comunidad que exige ser tomada en cuenta.

  • Moradores reiteran su llamado a la alcaldesa Betty Gerónimo para que ordene la construción de esa y las demás calles del sector La Javilla.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 