Badén
Badén

Claman por reconstrucción de badén en calle Lea de Castro de Gascue

Años de reclamos sin respuesta por crítico estado de la vía

Claman por reconstrucción de badén en calle Lea de Castro de Gascue
El badén de la calle Lea de Castro esquina Hermanos Deligne es un problema para conductores. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Es un viejo problema que el tiempo se ha encargado de empeorar. Los vecinos de la intersección de las calles Lea de Castro con Hermanos Deligne, en Gascue, Distrito Nacional, ya no encuentran qué hacer por los daños que causa a sus vehículos un deteriorado badén.

Con frecuencia los  boompers de los autos bajitos se quedan en el pavimento al cruzar por allí. Ni hablar de los amortiguadores que también se dañan al impactar en los hoyos que con el tiempo se han formado, sin que las autoridades se den por enteradas.

Reclamo de vecinos

Mientras, los vecinos de Gascue se han cansado de reclamar la solución al problema, por diferentes vías, sin obtener resultados.

  • Para algunos vecinos una de la soluciones es reducir la profundidad del badén que permita que el agua corra hacia el registro sin afectar a los vehículos.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 