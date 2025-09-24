×
Lope de Vega
Lope de Vega

Sistema de cableado es un peligro para peatones en la avenida Lope de Vega

Registro permanece abierto en medio de la acera

Sistema de cableado es un peligro para peatones en la avenida Lope de Vega
El peligro para peatones en la avebida Lope de Vega, casi esquina Max Henríquez Ureña. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Los peatones tienen que caminar con cuidado para no caer en un registro del sistema de cableado de la avenida Lope de Vega casi esquina Max Henríquez Ureña, en Naco.

Es que la tapa metálica está rota y queda sin protección un hueco de varios pies, además de cables. Encima, cuando llueve mucho, el registro se llena de agua.

Alerta a peatones 

Para advertir a los peatones, algunas personas han colocado objetos, a veces hasta fundas de basura, en espera de que la empresa telefónica responsable del registro sustituya las tapas rotas. Se cree que algún vehículo pesado se subió a la acera y causó el problema. 

  • Una de las tres tapas permanece en el lugar rota, otro peligro para peatones que peuden tropezar con el metal y herirse.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 