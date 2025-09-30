×
Villa Juana
Villa Juana

Aceras deterioradas y aguas pestilentes afectan a residentes de Villa Juana

Registro sin tapa pone en peligro a peatones en Villa Juana

Aceras deterioradas y aguas pestilentes afectan a residentes de Villa Juana
Boquete llama a la atención de las autoridades en Villa Juana. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

En el centro de la acera, en la calle Aníbal de Espinosa del sector Villa Juana, Distrito Nacional, un peligro sorprende a los peatones. Se trata de un registro lleno de basura y agua mal oliente

La situación empeora día tras día porque el lugar se llena de agua cuando llueve mucho, como el pasado fin de semana. Resulta que alguien retiró la tapa de concreto que tenía y el registro quedó al descubierto. 

Solución integral

El estado del tramo de esa acera requiere que las autoridades reconstruyan todo el paseo peatonal, porque está deteriorado por efecto de los años.

  • Los residentes de la zona dicen que agradecerían si la Alcaldía toma nota.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 