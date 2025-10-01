×
Peligro en La Castellana: registros sin tapas amenazan a peatones

Nuevos peligros surgen por robo de tapas en la vía pública

Peligro en La Castellana: registros sin tapas amenazan a peatones
Uno de los dos registros sin tapa en La Castellana. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

En la calle Eduardo Martínez Saviñón esquina Belkis Adrover de Cibrán, en la urbanización La Castellana, Distrito Nacional, hay dos registros sin protección que podrían causar accidentesaciudadanos que caminan por el lugar.

Caminar inseguro

Alguien sustrajo las tapas y ahora la gente camina por los alrededores de los huecos con el peligro de tropezar y caer en uno de los hoyos. Por lo menos se resolvió un tremendo socavón que se formó en el lugar,  también se arregló la acera, pero ahora el problema es la falta de tapas para que la gente pueda caminar con seguridad.

  • No es culpa de las autoridades que hicieron su trabajo, sino de los inescrupulosos que se llevaron las tapas para venderlas.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 