Vecinos exigen asfaltado de zanja abierta por la Caasd en la calle Robles

Los vecinos dicen que esa zanja sin asfaltar molesta. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Vecinos de la calle Robles, entre la César Nicolás Penzon y la Bolívar, Distrito Nacional, llaman a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) a terminar lo que empezó. Es que la entidad abrió una zanja para instalar una tubería, la rellenó con tierra, pero no la asfaltó.

El reclamo de los vecinos

El problema es que los vehículos son afectados al pasar, dicen los vecinos, porque la zanja se hace cada vez más profunda y esos genera incomodidad a los conductores.

Vecinos se preguntan cómo es posible que en un lugar como ese, al lado del parque Iberoamérica, a donde acude tantas personas, la Caasd no haya solucionado ese problema.

Te puede interesar Hoyo dejado por la Caasd en la Jiménez Moya pone en riesgo a conductores