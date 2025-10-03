×
CAASD

Vecinos exigen asfaltado de zanja abierta por la Caasd en la calle Robles

Indignación en la calle Robles: Caasd deja vía dañada junto al Parque Iberoamérica

Expandir imagen
Vecinos exigen asfaltado de zanja abierta por la Caasd en la calle Robles
Los vecinos dicen que esa zanja sin asfaltar molesta. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Vecinos de la calle Robles, entre la César Nicolás Penzon y la Bolívar, Distrito Nacional, llaman a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  (Caasd) a terminar lo que empezó. Es que la entidad abrió una zanja para instalar una tubería, la rellenó con tierra, pero no la asfaltó.

El reclamo de los vecinos

El problema es que los vehículos son afectados al pasar, dicen los vecinos, porque la zanja se hace cada vez más profunda y esos genera incomodidad a los conductores.

  • Vecinos se preguntan cómo es posible que en un lugar como ese, al lado del parque Iberoamérica, a donde acude tantas personas, la Caasd no haya solucionado ese problema.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 