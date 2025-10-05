×
Elvira de Mendoza
Elvira de Mendoza

Deterioro sin fin en la calle Elvira de Mendoza en la Zona Universitaria
El badén afecta la circulación vehicular en la calle Elvira de Mendoza. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Es un mal viejo y sin solución el deterioro de la calle Elvira de Mendoza esquina José Contreras en la Zona Universitaria.

El badén que une a ambas vía siempre está deteriorado producto del cúmulo permanente de agua que corre tanto de la avenida Bolívar como de la misma José  Contreras.

El impacto en los vehículos

Además del mal aspecto a la ciudad que genera el deterioro del badén el otro problema es el deterioro a los vehículos que impactan en el lugar y ni se diga del peligro que representa un deterioro como ese en una bajada donde los vehículos se pueden deslizar por falta de la capa asfáltica.

  • En varias ocasiones José Boquete ha denunciado el problema, pero las autoridades no han hecho caso al reclamo de vecinos y usuarios de la vía.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 