Tramo de acera intransitable obliga a peatones a caminar por la calle en Los Prados
Maleza sustituye acera en calle Olof Palme, dificultando el paso peatonal
Un tramo de la acera norte de la calle Olof Palme, entre la Osvaldo Bazil y Lorenzo Despradel, en Los Prados, Distrito Nacional, no está apta para peatones debido a la cantidad yerba.
En esta aparte la gente tiene que caminar por la calle porque no se le dio continuidad a la acera que solo llega hasta la Osvaldo Bazil.
En el lugar del tramo pavimentado lo que hay es maleza que crece imposibilitando el paso a la gente.
Un lugar deportivo
En esa parte hay un play softball y una cancha de baloncesto a los que acuden diariamente deportistas que tienen que buscar la forma de no utilizar la acera frontal por la mala condición en que está para caminar.