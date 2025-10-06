Tramo de acera intransitable obliga a peatones a caminar por la calle en Los Prados

La gente tiene que caminar por la calle en este tramo ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Un tramo de la acera norte de la calle Olof Palme, entre la Osvaldo Bazil y Lorenzo Despradel, en Los Prados, Distrito Nacional, no está apta para peatones debido a la cantidad yerba.

En esta aparte la gente tiene que caminar por la calle porque no se le dio continuidad a la acera que solo llega hasta la Osvaldo Bazil.

En el lugar del tramo pavimentado lo que hay es maleza que crece imposibilitando el paso a la gente.

Un lugar deportivo

En esa parte hay un play softball y una cancha de baloncesto a los que acuden diariamente deportistas que tienen que buscar la forma de no utilizar la acera frontal por la mala condición en que está para caminar.