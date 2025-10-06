×
Acera
Acera

Tramo de acera intransitable obliga a peatones a caminar por la calle en Los Prados

Maleza sustituye acera en calle Olof Palme, dificultando el paso peatonal

Tramo de acera intransitable obliga a peatones a caminar por la calle en Los Prados
La gente tiene que caminar por la calle en este tramo (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Un tramo de la acera norte  de la calle  Olof  Palme, entre la Osvaldo Bazil y Lorenzo Despradel, en Los Prados, Distrito Nacional, no está apta para peatones debido a la cantidad  yerba.

En esta aparte la gente tiene que caminar por la calle porque no se le dio continuidad a la acera que solo llega hasta la Osvaldo Bazil.

  • En el lugar del tramo pavimentado lo que hay es maleza que crece imposibilitando el paso a la gente.

Un lugar deportivo

En esa parte hay un play  softball y una cancha de baloncesto a los que acuden diariamente deportistas que tienen que buscar la forma de no utilizar la acera frontal por la mala condición en que está para caminar.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 