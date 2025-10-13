Intersección de las calles Moca y Aníbal de Espinosa sigue inundada, pese a trabajos de la Caasd

En las cuatro esquina de las calles Moca y Aníbal de Espinosa, en Villas Agrícolas, el agua esta estancada. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La intersección formada por la calle Moca y Aníbal de Espinosa, en Villas Agrícolas es una laguna permanente de agua con grasa pestilente.

Desde hace años que el sistema de drenaje no sirve y aunque la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha hecho algunos trabajos, el problema se mantiene.

Una lugar comercial

Es una zona comercial en las cuatro esquinas y los comerciantes aseguran que sus ventas se han desplomado por la situación.

El llamado es permanente para que se solucione de una vez y por todas el problema que agobia a moradores, comerciantes y visitantes.

Una brigada de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) estuvo en el lugar el viernes, pero los vecinos dicen que con otra intervención superficial no se resuelve el problema de fondo.







