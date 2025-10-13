×
Rosa Duarte
Rosa Duarte

Calles en mal estado: Rosa Duarte casi esquina México necesita reparación urgente

Hoyo en plena vía afecta el tránsito en calle Rosa Duarte

Calles en mal estado: Rosa Duarte casi esquina México necesita reparación urgente
Hoyo en la calle Rosa Duarte casi esquina México. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Comenzó como un hoyo pequeño, insignificante, pero con el tiempo se ha convertido en un problema para los conductores.

Se trata de un boquete en la calle Rosa Duarte casi esquina México, en el Distrito Nacional, que ahora es el tema habitual de los usuarios de esa vía.

Tránsito lento

Para transitar por el lugar hay que hacerlo lentamente a causa del deterioro de la calle, justo en el centro, mientras los vehículos se estacionan a ambos lados, en paralelo, dejando un espacio limitado para esquivar el hoyo

  • Los conductores agradecerán a Obras Públicas o a la Alcaldía del DN que se dignen a asfaltar el espacio para que todos estén más tranquilos.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 