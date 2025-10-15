Baches en avenida Luperón afectan seguridad vial en Zona Industrial de Herrera

Los charcos en la esquina oeste de la avenida Gregorio Luperón con Guarocuya. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Dos hoyos, a escasos metros de distancia uno del otro, ocupan el lado oeste de la avenida Luperón con calle Guarocuya en la Zona Industrial de Herrera.

Cuando llueve, los hoyos se llenan de agua y durante días permanecen así, afectando en tránsito de vehículos que doblan a la izquierda, de sur a norte, por la Luperón.

Con un poco de asfalto, bastaría para solucionar el problema, pero las autoridades municipales no muestran interés en hacerlo.

El problema se agrava

Con el tiempo y el paso constante de los vehículos, la esquina va perdiendo la capa asfáltica y los dos hoyos se acercan amenazando con formar un pozo más grande si no se interviene el lugar.