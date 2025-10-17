Ciudadanos en riesgo por falta de drenaje en calle del Ensanche Altagracia
Calles en riesgo por falta de drenaje en el Ensanche Altagracia
Poco a poco un badén de la calle Sánchez esquina Primera en el Ensanche Altagracia va perdiendo el asfalto y pronto será un problema.
Las descargas de aguas domésticas y pluvial se acumulan en ese lugar y el badén se va deteriorando. La calle Primera es una de las principales vías del Ensanche Altagracia y de no corregirse el problema, en el futuro se formarán largos tapones en el lugar.
Medidas de prevención
La principal solución es mejorar el sistema de drenaje pluvial para evitar que el agua se acumule y no dañe el pavimento como ocurre en la actualidad, que cuando llueve el lugar se inunda.
La limpieza de los registros y filtrantes evitaría que se acumule agua cuando llueve y se evitaría el deterioro del badén.