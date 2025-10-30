×
El mal drenaje de la Guarocuya

La vía no está apta para peatones

El mal drenaje de la Guarocuya
Esa es una acera olvidada por el alcalde Francisco Peña y su antecesor. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La acera sur de la calle Guarocuya, próximo a la avenida Gregorio Luperón, en la Zona Industrial de Herrera, no está apta para peatones por el lodo y un charco permanente que tiene.

La gente de a pie tiene que utilizar el centro de la calle, expuesta a ser atropellada por un vehículo.

El problema es martes y sábados, al parecer cuando la Caasd envía agua al lugar. Esos día se desborda el líquido de una válvula de distribución. No solo ese es el problema, también la falta de un sistema de drenaje pluvial adecuado y la mejor muestra de que la acera no se utiliza es la cantidad de maleza y lodo.

TEMAS -
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 