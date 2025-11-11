Deterioro del asfalto en badén de Gascue requiere reparación preventiva

Esta área requiere ser reasfaltada para que no se siga deteriorando. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El asfalto de un badén en la calle Manuel de Jesús Galván casi esquina Francia, en el sector de Gascue, está en mal estado. Este problema se encuentra en su fase inicial, pero podría agravarse.

Basura y tráfico aceleran el daño del badén

Los vehículos dañaron el pavimento unido a la estructura de concreto del badén, el cual evita que se acumule el agua en el lugar gracias a que los filtrantes funcionan.

Aunque, en ocasiones, la basura impide que el agua que corre desde la calle Francia y la San Juan Bosco se filtre con rapidez, de todos modos, la situación no es grave si, a tiempo, se repara el asfalto.