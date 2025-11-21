×
Obras públicas
Obras Públicas escucha clamor de ciudadanos a través de José Boquete y reconstruye acera

Peatones no podían caminar por acera levantada

Obras Públicas escucha clamor de ciudadanos a través de José Boquete y reconstruye acera
Acera reconstuida por el Ministerio de Obras Públicas en la Buenaventura Freites. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El Ministerio de Obras Públicas escuchó el clamor de ciudadanos a través de José Boquete y reconstruye un tramo de acera en la avenida Buenaventura Freites, en el sector Los Jardines del Norte, que imposibilitaba el tránsito peatonal.

Desde hace varias semanas que empleados del ministerio trabajan en la construcción del tramo de acera de unos 15 metros, ubicado próximo a una cañada. Parte del paseo ya está listo en el punto donde se une la avenida Buenaventura Freites con la calle Central.

  • También reconstruyó un registro que estaba deteriorado y que era un peligro para las decenas de personas que a diario utilizan esa acera.

En diversas ocasiones, peatones habían denunciado el deterioro de la acera que estaban levantadas debido a las raíces de los árboles y la inclinación del terreno hacia una cañada. La gente tropezaba con las estructuras de concreto y algunos sufrieron caídas.

La avenida Buenaventura Freites es de mucho uso peatonal. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, empleados de empresas y negocios y vecinos de Los Jardines la utilizan para salir hasta la avenida John F. Kennedy.  

Trabajadores de Obras Públicas.
Trabajadores de Obras Públicas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
Acera reconstruidas en la avenida Buenaventura Freites.
Acera reconstruidas en la avenida Buenaventura Freites. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
Así estaba el lugar antes de ser intervenido por Obras Públicas.
Así estaba el lugar antes de ser intervenido por Obras Públicas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )
Los peatones no podían caminar por la acera.
Los peatones no podían caminar por la acera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Ahora se podrá caminar con seguridad por el lugar.
Ahora se podrá caminar con seguridad por el lugar. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

La publicación de José Boquete

En dos ocasiones el personaje José Boquete fue al lugar y ciudadanos aprovecharon para denunciar el problema que tenía años sin solución. Otra denuncia es la falta de protección en el área debido a que en varias ocasiones conductores de vehículos han perdido el  control y han caído en la cañada.

Ciudadanos consideran que se deben colocar un aviso para evitar que los vehículos se accidenten por la cañada, pero también para proteger a los peatones que pueden resbalar y caer por el derrocadero.

