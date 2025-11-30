Aceras deterioradas y agua estancada afectan a residentes de Guaricano

La acera cortada en la calle Emma Balaguer de Vallejos, en Guarícano, Villa Mella. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Una interrupción inexplicable es lo que ocurre en la acera este de la calle Emma Balaguer de Vallejo en el sector Guaricano.

El cemento está roto y separado más de un metro, lo que hace imposible que una persona en silla de ruedas pueda transitar por el lugar, pero también afecta a los que van a pie.

Otro problema

A este problema se agrega el agua estancada, que debe filtrarse por una alcantarilla, cruzar la calle y descargar en la cañada Los Platanitos, pero parece que el conducto está tapado y no sigue el curso de la estructura preparada para su circulación.

Los lugareños hasta se han acostumbrado a ver el problema y lo evaden, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda.



