Aceras deterioradas y agua estancada afectan a residentes de Guaricano
Obstrucción en alcantarilla provoca acumulación de agua en Santo Domingo Norte
Una interrupción inexplicable es lo que ocurre en la acera este de la calle Emma Balaguer de Vallejo en el sector Guaricano.
El cemento está roto y separado más de un metro, lo que hace imposible que una persona en silla de ruedas pueda transitar por el lugar, pero también afecta a los que van a pie.
Otro problema
A este problema se agrega el agua estancada, que debe filtrarse por una alcantarilla, cruzar la calle y descargar en la cañada Los Platanitos, pero parece que el conducto está tapado y no sigue el curso de la estructura preparada para su circulación.
Los lugareños hasta se han acostumbrado a ver el problema y lo evaden, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda.