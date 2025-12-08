Vecinos de Guaricano reclaman reparación de calles tras más de 20 años sin asfalto
Calles 4 y 2 están en total deterioro; moradores piden intervención urgente
Moradores de la calle 4 esquina respaldo 2 en el sector Guaricano no han perdido la esperanza de que algún día las autoridades municipales o nacionales, como la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas reparen las vías del sector.
Desde que se construyeron jamás se han vuelto a asfaltar y según vecinos, hace más de 20 años de esa situación.
Las malas condiciones
Llamaron a José Boquete para que se diera una vueltecita por el sector y viera las condiciones de las calles y el resultado fue de que, realmente, se requiere de una intervención, debido a la cantidad de hoyos en calles como la 4 y la 2.