Vecinos de Guaricano reclaman reparación de calles tras más de 20 años sin asfalto

Calles 4 y 2 están en total deterioro; moradores piden intervención urgente

Vecinos de Guaricano reclaman reparación de calles tras más de 20 años sin asfalto
Las malas condiciones de las calles preocupa a los resdientes en Guaricano. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Moradores de la calle 4 esquina respaldo 2 en el sector Guaricano no han perdido la esperanza de que algún día las autoridades municipales o nacionales, como la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas reparen las vías del sector. 

  • Desde que se construyeron jamás se han vuelto a asfaltar y según vecinos, hace más de 20 años de esa situación.

Las malas condiciones 

Llamaron a José Boquete para que se diera una vueltecita por el sector y viera las condiciones de las calles y el resultado fue de que, realmente, se requiere de una intervención, debido a la cantidad de hoyos en calles como la 4 y la 2.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 