Villa Consuelo
Con parches no se resuelven los problemas": denuncian deterioro vial en Villa Consuelo

Vecinos reclaman solución definitiva a hoyo peligroso en la calle Francisco Núñez Fabián

El lugar esta cada vez más deteriorado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Con parche no se resuelven los problemas", así reaccionó Juan Pelagio Féliz, residente en el sector  de Villa Consuelo ante la presencia de José Boquete en la calle Francisco Núñez Fabián esquina Expreso V Centenario donde la vía esta inservible.

Las aguas del sistema cloacal de la avenida corren de manera permanente y se acumulan en la intersección donde se forma un charco que destruye el asfalto y forma un hoyo que los vehículos que giran a la derecha tienen que cruzar muy despacio.

Negligencia de las autoridades

  • Cuenta Juan Pelagio que la última vez que se reparó la vía fue porque una empresa del sector lo hizo luego que un camión con madera se volcó.

El problema se agraba con el paso del tiempo sin que se muestre interés por parte de las autoridades. Mientras tanto los usuarios de la vía siguen reportando daños a sus vehículos por las malas condiciones del espacio.  

