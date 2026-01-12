Hoyo por adoquines sueltos afecta a conductores en la Ciudad Colonial
Falta de intervención agrava hundimiento en calle José Reyes
La movilidad de los adoquines en un tramo de un metro y medio en la bajada de la calle José Reyes esquina Santiago Rodríguez, en la Ciudad Colonial, ha causado un hoyo, que, para los conductores, constituye un peligro.
Un problema que se agrava
El terreno aparentemente cedió y los adoquines se movilizaron con el tránsito de los vehículos y cuando llueve el problema se agrava porque el agua arrastra la arena que sirve de relleno.
A ese ritmo, si no se interviene pronto, el hoyo se agrandará provocando un daño y un problema mayor.