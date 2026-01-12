×
Adoquines
Adoquines

Hoyo por adoquines sueltos afecta a conductores en la Ciudad Colonial

Falta de intervención agrava hundimiento en calle José Reyes

Hoyo por adoquines sueltos afecta a conductores en la Ciudad Colonial
Cuando llueve el agua se acumula y debilta los adoquines. (DUIARIO LIBRE&DARE COLLADO)

La movilidad de los adoquines en un tramo de un metro y medio en la bajada de la calle José Reyes esquina Santiago Rodríguez, en la Ciudad Colonial, ha causado un hoyo, que, para los conductores, constituye un peligro. 

Un problema que se agrava 

El terreno aparentemente cedió y los adoquines se movilizaron con el tránsito de los vehículos y cuando llueve el problema se agrava porque el agua arrastra la arena que sirve de relleno.

  • A ese ritmo, si no se interviene pronto, el hoyo se agrandará provocando un daño y un problema mayor.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 