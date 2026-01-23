Laguna urbana en Santo Domingo Oeste: un problema conocido y sin solución

El charco en la calle Juan Ballenilla , en Santo Domingo Oeste, se forma aunque no llueva. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Todos los alcaldes del municipio Santo Domingo Oeste conocen del eterno charco que se forma en la calle Juan Ballenilla esquina Guarocuya, en la Zona Industrial de Herrera, pero el problema se mantiene sin solución.

Un serio problema de drenaje

No hace falta que llueva para que se acumule agua, siempre hay una especie de laguna sin especies de más de 15 pulgadas que los vehículos mueven generando olas que cruzan la calle Guarocuya.

Los conductores, que con frecuencia utilizan la vía, denuncian que ningunos de los alcaldes de Santo Domingo Oeste se ha motivado a enfrentar ese problema que lleva décadas.

Son muchos los vehículos que se han apagado en el lugar y los motoristas que se han caído en el agua color marrón por la falta de drenaje pluvial.