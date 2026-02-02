Persistente fuga de agua genera peligro en el elevado Kennedy–Defilló

La marca roja indica el lugar de la fuga, mientras que el hoyo se ensancha con el paso del tiempo cada vez que envian agua a la zona. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Una fuga de agua en el lateral norte del elevado de la avenida John F. Kennedy con Doctor Defilló, Distrito Nacional, en dirección este–oeste, sigue erosionando el pavimento y poniendo en peligro a conductores.

Antecedente

El agua brota de la base del elevado sin que se conozca si hay daños estructurales que pongan en peligro la vida de los conductores, algunos de los cuales recuerdan la tragedia de noviembre de 2023 cuando se desplomó una pared en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.

La parte afectada está señalizada para una aparente intervención que no se concretiza, mientras tanto ya la capa asfáltica está deteriorada y se formó un peligroso hoyo.