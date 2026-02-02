×
Elevado de la kennedy santo domingo
Persistente fuga de agua genera peligro en el elevado Kennedy–Defilló

Temor entre conductores por fuga de agua en elevado tras colapso de 2023

Persistente fuga de agua genera peligro en el elevado Kennedy–Defilló
Una fuga de agua en el lateral norte del elevado de la avenida John F.  Kennedy con Doctor Defilló, Distrito Nacional, en dirección este–oeste, sigue erosionando el pavimento y poniendo en peligro a conductores.

Antecedente

El agua brota de la base del elevado sin que se conozca si hay daños estructurales que pongan en peligro la vida de los conductores, algunos de los cuales recuerdan la tragedia de noviembre de 2023 cuando se desplomó una pared en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.

  • La parte afectada está señalizada para una aparente intervención que no se concretiza, mientras tanto ya la capa asfáltica está deteriorada y se formó un peligroso hoyo.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 