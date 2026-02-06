×
Acera abandonada en la calle Guarocuya pone en riesgo a peatones

Indiferencia oficial ante el deterioro de una acera en Guarocuya

Expandir imagen
Acera abandonada en la calle Guarocuya pone en riesgo a peatones
Acera intransitable en la calle Guarocuya, en Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Hace muchos años que la acera sur de la calle Guarocuya, entre la Juan Ballenilla y la Luperón, en el municipio Santo Domingo Oeste, no es apta para caminar por su mal estado. Ese tramo está lleno de lodo y maleza y, cuando llueve, de agua. Esto debido a que el sistema de drenaje pluvial no funciona. 

Calle muy transitada

Aunque no es una zona habitual de peatones, los que caminan por el lugar deben bajar a la calle y exponerse a ser atropellados por uno de los tantos camiones que transitan por la vía. 

  • El alcalde Francisco Peña conoce la situación, pero no se preocupa por solucionar el problema.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 