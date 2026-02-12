Hoyos en la calle 19 de Marzo agravan el tránsito en San Carlos

El deterioro de las calles es un problema que padecen diversos sectores. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El hoyo en la calle 19 de Marzo casi esquina Benito Monción, en San Carlos, es uno de otros tantos que existen en la zona.

Responsabilidad de la Caasd en los trabajos de mantenimiento

Algunos se han formado con el tiempo, pero también están los causados por trabajos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), tanto en el drenaje sanitario como pluvial, de los que quedan los huecos porque no los asfaltan.

El efecto en el tránsito son los tapones que se forman, debido a la lentitud con que deben conducir los choferes para cuidar los trenes delanteros y los neumáticos de sus vehículos, mientras el llamado a las autoridades es permanente.

