×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Residencial Olimpo
Residencial Olimpo

Residentes denuncian abandono en la calle Vereda esquina Esperilla en el Residencial Olimpo

Un viejo problema sin solución afecta a vecinos

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Residentes denuncian abandono en la calle Vereda esquina Esperilla en el Residencial Olimpo
El mal estado del badén afecta el tránsito por el Residencial Olimpo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Este badén de la calle Vereda esquina Esperilla en el Residencial Olimpo es un viejo dolor de cabeza para los conductores y peatones debido a su deterioro.

Residentes informan que no ha habido manera de hacerle entender al alcalde Francisco Peña y a sus antecesores sobre la necesidad de intervenir el lugar para evitar problemas a los caminantes y daños a los vehículos.

  • El llamado de moradores es al alcalde Francisco Peña para que envie una brigada y corrija ese y otros problemas del sector.

Un problema preocupante

Con el paso del tiempo el problema se agrava sin ver que las autoridades se preocupen por resolverlo. El llamado es permanente al alcalde del municipio y al Ministerio de Obras Públicas para que vayan en su auxilio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 