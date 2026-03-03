Residentes denuncian abandono en la calle Vereda esquina Esperilla en el Residencial Olimpo

El mal estado del badén afecta el tránsito por el Residencial Olimpo. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Este badén de la calle Vereda esquina Esperilla en el Residencial Olimpo es un viejo dolor de cabeza para los conductores y peatones debido a su deterioro.

Residentes informan que no ha habido manera de hacerle entender al alcalde Francisco Peña y a sus antecesores sobre la necesidad de intervenir el lugar para evitar problemas a los caminantes y daños a los vehículos.

El llamado de moradores es al alcalde Francisco Peña para que envie una brigada y corrija ese y otros problemas del sector.

Un problema preocupante

Con el paso del tiempo el problema se agrava sin ver que las autoridades se preocupen por resolverlo. El llamado es permanente al alcalde del municipio y al Ministerio de Obras Públicas para que vayan en su auxilio.