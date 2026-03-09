×
Villa Aura calle Santo Domingo Oeste
Calle 16 de Villa Aura sigue en abandono y vecinos claman por solución

Residentes del sector denuncian deterioro de la vía y falta de respuesta de las autoridades

Calle 16 de Villa Aura sigue en abandono y vecinos claman por solución
Hace años que la calle 16 de Villa Aura está deteriorada. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

La calle 16 del sector Villa Aura, en Santo Domingo Oeste, está inservible, deteriorada y los residentes con poca esperanza de solución, debido a la indiferencia de las autoridades.

  • En el lugar se forma un charco que invade las viviendas cercanas, debido a que por el lugar existe una cañada.

Vecinos cuentan que el problema viene desde las gestiones de Rafael Suberví Bonilla cuando era síndico de lo que es hoy la provincia Santo Domingo.

En espera de las autoridades

Dicen que no han tenido suerte con las autoridades municipales ni nacionales, que tienen abandonada la vía a pesar de que mucha gente transitar por el lugar.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 