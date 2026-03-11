Badén destruido en la calle San Gerónimo pone en peligro a conductores
Conductores denuncian deterioro del badén frente a la plaza de los pescadores
Corta, pero muy importante, es la calle San Gerónimo que se une a la avenida George Washington, frente a la Plaza de los Pescadores.
Justo en ese punto, hay una zona de peligro debido a la destrucción del badén. Por años el problema se ha mantenido y aunque lo rellenan con piedra y cemento, el hueco permanece.
Un deterioro peligroso
Los vehículos tienen que hacer una parada para entrar o salir, desde y hacia la avenida del Malecón, debido al deterioro del badén.
José Boquete visitó el lugar y constató el problema que preocupa a muchos conductores, pero, al parecer, no a las autoridades.