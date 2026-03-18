Calle de Guaricano colapsa por aguas estancadas en Guaricano

El lugar se torna intransitable por las malas condiciones de la calle. ( JÓLIVER BRITO )

En la calle Emma Balaguer esquina Ida Koenio, en Guaricano, en el municipio Santo Domingo Norte, el agua que se acumula en el lugar ha deteriorada parte de la vía.

Las aguas salen de un registro pluvial y de otra parte sanitaria y se acumulan en el medio de la calle, que con el tránsito de los vehículos ha deteriorado el pavimento.

¡Han hecho todo! y nada se resuelve

Moradores informaron a José Boquete que han hecho de todo para llamar la atención de las autoridades y resuelvan el problema, pero que ninguno de los alcaldes ha hecho algo para solucionarlo.

Advierten que no se cansarán de reclamar el derecho a tener su calle en buen estado.