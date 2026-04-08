Falta de mantenimiento agrava problema vial en el sector Olimpo

José Boquete en la calle Zeus del sector Olimpo. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Si vive o visita el sector Olimpo, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste, tenga cuidado con el deterioro de un badén en la calle Paseo esquina Zeus.

Es que, con el tiempo y por falta de mantenimiento, se ha deteriorado. Vecinos afirman que han denunciado el caso tanto ante la Alcaldía del municipio como al Ministerio de Obras Públicas sin obtener resultados.

Responsabilidad municipal

Los vecinos limpian el lugar porque las aguas domésticas y pluviales arrastran basura, sin embargo, la parte del deterioro se lo dejan a las autoridades competentes por la inversión que implica.

Los carros son afectados porque se han hecho hoyos que dañan amortiguadores y otras partes de los vehículos.



