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Sabana Perdida
Sabana Perdida

Conductores y peatones enfrentan dificultades por mal estado de la Carretera Vieja Sabana Perdida

Charco dificulta el tránsito vehicular

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Conductores y peatones enfrentan dificultades por mal estado de la Carretera Vieja Sabana Perdida
Carretera vieja de Sabana Perdida tiene tramos inservibles. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Aunque es la Carretera Vieja de Sabana Perdida, sigue siendo muy transitada y su deterioro en algunos tramos es un problema para los usuarios. 

Casi detrás del hospital Mario Tolentino Dipp el pavimento de la vía se deterioró y en su lugar se forma un charco en la tierra que afecta la circulación vehicular.

  • El agua corre desde un solar baldío que se convierte en una laguna y cuando se desborda el agua corre hacia el lugar.

Un charco daña vehículos

Los vehículos tienen que transitar con mucho cuidado para no dañar piezas y los de a pie se tiene que mojar los zapatos para poder cruzar el charco.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 