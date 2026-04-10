Conductores y peatones enfrentan dificultades por mal estado de la Carretera Vieja Sabana Perdida

Carretera vieja de Sabana Perdida tiene tramos inservibles. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Aunque es la Carretera Vieja de Sabana Perdida, sigue siendo muy transitada y su deterioro en algunos tramos es un problema para los usuarios.

Casi detrás del hospital Mario Tolentino Dipp el pavimento de la vía se deterioró y en su lugar se forma un charco en la tierra que afecta la circulación vehicular.

El agua corre desde un solar baldío que se convierte en una laguna y cuando se desborda el agua corre hacia el lugar.

Un charco daña vehículos

Los vehículos tienen que transitar con mucho cuidado para no dañar piezas y los de a pie se tiene que mojar los zapatos para poder cruzar el charco.