Los adoquines que se hunden

En la intersección formada por la avenida Mella con Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, hay un problema que tiene a los conductores de esa vía al borde de la desesperación. Es que en el centro de la Mella los adoquines se han hundido y se formó un hoyo, por el que hay que transitar con cuidado.

Si llueve el agua se acumula en el lugar y algunos conductores que no conocen la vía, impactan sus vehículos con el resto de la infraestructura.

Los motoristas son los mas afectados, porque por el desnivel causado por el hundimiento de los adoquines se caen con frecuencia, de acuerdo con motoconchistas del lugar, testigos de los accidentes.